Мороз знищує французькі виноградники
Останніми днями у Франції спостерігалися заморозки. Через це винороби втратили велику частину свого врожаю винограду. Для порятунку рослин вони змушені палити посеред виноградників багаття або обливати лозу водою.
Джерело:ВВС
Міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді вже заявив, що оголосить сільськогосподарську катастрофу в країні. Сильні морози знищили бутони на виноградних лозах легендарних виноградників Бордо, Бургундії, Лангедоку і долини Рони.
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Представники сільського господарства говорять, що постраждали 90% виноградників в південній частині департаменту Еро. Це стосується також персикових дерев, нектарин та абрикос. У Бордо постраждали всі 65 виноробних районів. Там температура опускалась до -5°C.
Щоб врятувати врожай виноробам довелось запалювати посеред виноградників жаровні з парафіном. Ще одна тактика — палити тюки соломи. Частина фермерів облила лозу водою, щоб покрити пагони шаром льоду, який захистить рослини від морозу.
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