Мороз уничтожает французские виноградники
В последние дни во Франции наблюдались заморозки. Поэтому виноделы потеряли большую часть своего урожая винограда. Для спасения растений они вынуждены разжигать посреди виноградников костер или обливать лозу водой.
Источник:ВВС
Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди уже заявил, что объявит сельскохозяйственную катастрофу в стране. Сильные морозы уничтожили бутоны на виноградных лозах легендарных виноградников Бордо, Бургундии, Лангедоке и долины Роны.
Интересно Погода повлияет на овощные цены: какого скачка ждать
Представители сельского хозяйства говорят, что пострадали 90% виноградников в южной части департамента Эро. Это касается также персиковых деревьев, нектарин и абрикос. В Бордо пострадали все 65 винодельческих районов. Там температура опускалась до -5°C.
Чтобы спасти урожай, виноделам пришлось зажигать среди виноградников жаровни с парафином. Еще одна тактика – курить тюки соломы. Часть фермеров облила лозу водой, чтобы покрыть побеги слоем льда, который защитит растения от мороза.
Поделиться новостью