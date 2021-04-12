В последние дни во Франции наблюдались заморозки. Поэтому виноделы потеряли большую часть своего урожая винограда. Для спасения растений они вынуждены разжигать посреди виноградников костер или обливать лозу водой.

Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди уже заявил, что объявит сельскохозяйственную катастрофу в стране. Сильные морозы уничтожили бутоны на виноградных лозах легендарных виноградников Бордо, Бургундии, Лангедоке и долины Роны.

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Представители сельского хозяйства говорят, что пострадали 90% виноградников в южной части департамента Эро. Это касается также персиковых деревьев, нектарин и абрикос. В Бордо пострадали все 65 винодельческих районов. Там температура опускалась до -5°C.

Чтобы спасти урожай, виноделам пришлось зажигать среди виноградников жаровни с парафином. Еще одна тактика – курить тюки соломы. Часть фермеров облила лозу водой, чтобы покрыть побеги слоем льда, который защитит растения от мороза.

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