Холодна весна неабияк ускладнює життя фермерів. Тож ціна на ранні овочі зросте щонайменше на 20%.

Оскільки цього року Великдень в Україні пізній і припадає на 2 травня, до цього часу на ринку з’явиться багато української продукції. Зокрема і ранніх овочів, таких як молода цибуля, капуста, огірки, помідори, редис.

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Великодні і травневі свята – не єдина причина здорожчання цих овочів, а й холодна весна.

Через погоду ранні овочі вимагають більше енергетичних витрат, їх складніше вирощувати. Як наслідок, фермери зберуть менше врожаю. Відповідно в порівнянні з минулим роком ранні овочі подорожчають приблизно на 20%.

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