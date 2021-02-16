Мультиволоконний хліб: в чому особливість унікального продукту

На виробництво корисного, багатого на клітковину хліба дослідники витратили 4 роки.

Французький виробник Bridor запускає у виробництво мультиволоконний хліб. Продукцію розробляли впродовж 4 років.

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Багет l’Amibiote – це результат закваски, яка складається з семи рослинних волокон. Дослідження показали, що клітковина – неймовірно важлива частина раціону. Одна з проблем – отримувати її з продуктів, які люди споживають щодня.

Компанії вдалося створити хліб зі збагаченим волокном, який корисно їсти у будь-який час доби.

Унікальний рецепт виробництва складається з семи рослинних волокон, відібраних з врахуванням позитивного впливу на здоров’я. Харчові якості продукту сприяють зниженню рівня холестерину завдяки дії бета-глюканів.

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