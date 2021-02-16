На производство полезного, багатого клетчаткой хлеба исследователи потратили 4 года.

Французский производитель Bridor запускает в производство мультиволоконний хлеб. Продукцию разрабатывали в течение 4 лет.

Кстати Звездная корова: телку, названную в честь Виктории Бекхэм, продали за 360 тысячи долларов

Багет l'Amibiote – это результат закваски, которая состоит из семи растительных волокон. Исследования показали, что клетчатка – невероятно важная часть рациона. Одна из проблем – получать ее из продуктов, которые люди потребляют ежедневно.

Компании удалось создать хлеб с обогащенным волокном, который полезно есть в любое время суток.

Уникальный рецепт производства состоит из семи растительных волокон, отобранных с учетом положительного влияния на здоровье. Пищевые качества продукта способствуют снижению уровня холестерина благодаря действию бета-глюканов.

Украинцы могут выращивать экзотические фрукты рядом с домом. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Экзотика рядом: супруги с Тернопольщины выращивают необычную продукцию".