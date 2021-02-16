Мультиволоконний хлеб: в чем особенность уникального продукта
На производство полезного, багатого клетчаткой хлеба исследователи потратили 4 года.
Источник:Innovationsfood
Французский производитель Bridor запускает в производство мультиволоконний хлеб. Продукцию разрабатывали в течение 4 лет.
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Багет l'Amibiote – это результат закваски, которая состоит из семи растительных волокон. Исследования показали, что клетчатка – невероятно важная часть рациона. Одна из проблем – получать ее из продуктов, которые люди потребляют ежедневно.
Компании удалось создать хлеб с обогащенным волокном, который полезно есть в любое время суток.
Уникальный рецепт производства состоит из семи растительных волокон, отобранных с учетом положительного влияния на здоровье. Пищевые качества продукта способствуют снижению уровня холестерина благодаря действию бета-глюканов.
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