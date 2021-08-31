Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник вважає, що нинішнього сезону буде надлишок яблук як в Україні, так і в багатьох країнах Європи. Це спричинить значне зниження ціни на фрукт.

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Очікується, що ціни на яблука в магазинах і на ринках опустяться до рівня 2019 року – тоді вони коштували близько 7 гривень за кілограм. Для порівняння – у 2020 році ціна досягала 35 гривень за кілограм.

Куди експортують яблука з України?

Українські яблука мають багато поціновувачів у всьому світі. Їх охоче купляють в ОАЕ, Саудівській Аравії, Сінгапурі та країнах Євросоюзу. Європейський напрямок експорту, звісно, найпривабливіший.

У напрямку Європи створена зручна логістика для автомобільного транспорту, – пише Rzeczpospolita. – Доставляти фрукти в азіатські та арабські країни складніше, оскільки морські перевезення створюють багато проблем. Вони тривають довго і вимагають спеціалізованого зберігання фруктів, що збільшує вартість усієї операції.

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