Креативний яблуневий сад розташований за 20 кілометрів від Вінниці. Вже 5 років місцеві садівники вирощують фрукти із різноманітними зображеннями, які замовляють їм клієнти. Раніше це були традиційні "смайлики", написи "I love you" або логотипи фірм. Але цьогоріч вінничани отримали патріотичне замовлення.



Подарунки на вибір / Фото: Vinnitsa.info

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Нині Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. Тому ми не дуже здивувалися, що у нас замовили тризуб, – каже садівниця Надія Гладько.

Хто саме захотів отримати яблука з національним символом, пані Надія не розголошує. "Це комерційна таємниця", – інтригує вона.



Патріотичні яблука дозрівають / Фото: Vinnitsa.info

Секрет виробництва

Для того, щоб отримати картинки на плодах, поки вони ростуть на деревах, на них наносять спеціальні наклейки. А потім чекають, поки фрукти достигнуть.

Найбільше популярні яблука зі "смайликами". Ходити садом, у якому з обох боків сотні яблук тобі посміхаються – справжній позитив, – тішиться Гладько.



Посміхніться! / Фото: Vinnitsa.info

Днями в саду зібрали перший врожай ранніх яблук. А з 17 серпня, напередодні Яблуневого Спасу, планують взятися за пізні сорти.

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