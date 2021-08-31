Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник считает, что в нынешнем сезоне будет переизбыток яблок как в Украине, так и во многих странах Европы. Это повлечет значительное снижение цены на фрукт.

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Ожидается, что цены на яблоки в магазинах и на рынках опустятся до уровня 2019 года – тогда они стоили около 7 гривен за килограмм. Для сравнения – в 2020 году цена достигала 35 гривен за килограмм.

Куда экспортируют яблоки из Украины?

Украинские яблоки имеют много ценителей во всем мире. Их охотно покупают в ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре и странах Евросоюза. Европейское направление экспорта, конечно, самое привлекательное.

В направлении Европы создана удобная логистика для автомобильного транспорта, – пишет Rzeczpospolita. – Доставлять фрукты в азиатские и арабские страны сложнее, поскольку морские перевозки создают много проблем. Они длятся долго и требуют специализированного хранения фруктов, что увеличивает стоимость всей операции.

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