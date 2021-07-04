Надприродна стійкість: науковці працюють над створенням нового сорту цибулі

Дослідникам з Вагенінгенського університету, що розташований в Нідерландах, вдалося розшифрувати геном цибулі. Це відкриття вкрай важливе для створення нових сортів овоча.

Прорив вчених з Нідерландів дозволить створювати нові сорти цибулі, які надстійкі до екстремальних умов та хвороб.

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Як розповів дослідник Річард Фінкерс, складання геному цибулі було вкрай складним завданням.

Складання деталей було важкою головоломкою, оскільки геном цибулі величезний: приблизно в 16 разів більший за геном томатів і в 5 разів більший за людський, – сказав він.

Цей процес він порівняв з складанням пазлу на 100 тисяч елементів, з яких 95 тисяч – шматочки ясного неба. Втім, процес вдалося зробити завдяки новітнім технологіям секвенування ДНК. Вони дозволили зібрати разом дрібні та великі шматки, які частково перекриваються.

Захищати рослини варто правильно, інакше можна не отримати бажаний ефект та навіть нашкодити рослинам. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24