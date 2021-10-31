Компанія Cometeer створила "ідеальну каву". Дослідники за допомогою технології кріогенної консервації зробили напій, який можна приготувати менше ніж за хвилину.

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Одна порція – це заморожена шайба, в якій є 26 грамів продукту. Для того, щоб максимально зберегти смак, каву заморожують рідким азотом при температурі -321 градуси. У морозильній камері капсула може зберігатися до 18 місяців.

Шайби Cometeer – це миттєво заморожений кавовий екстракт. Завдяки цьому у напою немає гіркоти або надмірної кислинки.

Cometeer розробила п’ять типів кави відповідно до рівня обсмажування зерен. У переліку також є кава без кофеїну.

Приготування кави багато часу не займе – потрібно лише облити шайбу окропом, покласти її вміст у чашку та залити гарячою водою.

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