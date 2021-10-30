Створити рослинний замінник сала або бекону не вдавалося впродовж тривалого часу. Проблема полягала у тому, що багато таких продуктів на сковорідці просто плавилися та перетворювалися на звичайну рослинну олію.

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Французький стартап 77 Foods знайшов рішення проблеми. Компанія вже представила веганські бекон та сало, які не втрачають структури при приготуванні, а за смаком та виглядом нічим не відрізняються від справжніх тваринних продуктів.

Основним інгредієнтом нових продуктів є соєвий білок. Він надає їм відповідний смак, волокнисту текстуру та збалансовані харчові характеристики.

Стартап стверджує, що його бекон та сало є єдиними продуктами на ринку, в яких м'ясна та жирова тканина поєднані таким чином, що не розділяються під час приготування.

Зазначимо, що цього року 77 Foods переміг на конкурсі харчових інновацій та отримав 1 мільярд євро інвестицій від компанії Unilever.

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