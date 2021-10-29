Як запевняють представники Всеукраїнської асоціації пекарів., наступного року хліб в Україні подорожчає, але його якість суттєво погіршиться. Потішити себе смачними та ароматними виробами з борошна буде важко.

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Зростання ціни буде обумовлено тим, що через підвищення вартості зерна у світі фермери почали продавати більше сировини за кордон. Внаслідок цього всередині країни залишилося дуже мало пшениці.

Місцевим виробникам хліба доведеться купувати імпортне зерно, а борошномели будуть використовувати зерно другого та третього сортів.

У підсумку ціна хліба зросте на 20 – 30%, а його якість помітно погіршиться.

Повідомляється, що в Україні має залишитися 3,5 мільйона тонн борошна другого та третього класу, з якого зробити смачну та якісну продукцію просто неможливо.

Окрім того, урожай озимої пшениці почали атакувати миші. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна може залишитись без хліба: миші атакують озимі".