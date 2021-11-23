Напій ціною золота: у Франції продали бочку найдорожчого вина

Франція – один із найбільших виробників вина у світі. Тут вміють робити вино, за яке люди готові віддавати шалені кошти.

У Франції оновили рекорд вартості бочки вина. За 228 літрів Corton Renardes Grand Cru цьогорічного врожаю 2021 заплатили аж 800 тисяч євро.

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Відповідно, ціна стандартної пляшки вина ємністю 0,75 літра становить 4,7 тисячі євро, тобто понад 140 тисяч гривень.

"Президентську бочку" продавали 15 хвилин. Кошти скерують у два фонди: “Національної федерації солідарності жінок”, яка бореться з насильством щодо жінок, та “Інституту Кюрі”, який займається медичними дослідженнями боротьби з раком грудей.

Бочка, в якій продали вино, зроблена з бургундського дуба. Її об'єм – 228 літрів, або 288 звичних пляшок вина.