Науковці вивели нові гібриди томату

Польські вчені з Інституту садівництва у Скерневіцах вивели два нових гібриди томату. Вони отримали назви Czajka F1 (Чайка F1) та Gracja F1 (Грація F1).

Нові гібриди призначені для вирощування на мінеральній ваті або в органічних субстратах теплиць. Сорти відрізняються хорошою скоростиглістю.

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Плоди Чайки F1 більші, їх вага складає 190 – 280 грамів. Натомість плоди Грації F1 не перевищують 200 грамів. Також сорти мають дуже хорошу родючість.

Плоди в обох гібридів тверді та круглі, мають привабливий колір та характерний блиск. Плоди Чайки F1 мають невеликі ребра.

Ріст рослин збалансований, вони добре переносять спеку. Згодом вони можуть набути популярності серед тепличників.

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