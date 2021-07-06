Науковці вивели нові сорти винограду, спеціально пристосовані до українських умов

Все більше сортів винограду завдяки селекціонерам стають пристосованими до українських умов. Колекція нових сортів може похизуватися різноманітністю за генетичним та географічним походженням.

Науковці з ННЦ ІВіВ ім. В. Є. Таїрова провели перші схрещування та отримали перші сорти власної селекції. Виведення нових сортів відбувалося на базі найкращих інтродукованих сортів.

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Отримані сорти стали аналогами класичних розповсюджених сортів, але більш витривалими та пристосованими до умов Північного Причорномор’я.

Потім вони використовували не тільки інтродуковані, а й власні сорти та гібридні форми, які мали більший рівень екологічної пластичності.

Загалом це переважно складні міжвидові гібриди, але такі, як Мухчалоні, Хусайне Кальта, Хусайне КАДУ та Хусайне чорний належать до середньоазійської групи сортів та є внутрішньовидовими гібридами Vitis vinifera.

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