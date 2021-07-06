Ученые из ННЦ ИВиВ им. В. Е. Таирова провели первые скрещивания и получили первые сорта собственной селекции. Выведение новых сортов происходило на базе лучших интродуцированных сортов.

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Полученные сорта стали аналогами классических распространенных сортов, но более выносливыми и приспособленными к условиям Северного Причерноморья.

Затем они использовали не только интродуцированные, но и собственные сорта и гибридные формы, которые имели больший уровень экологической пластичности.

В целом это преимущественно сложные межвидовые гибриды, но такие, как Мухчалони, Хусайне Кальта, Хусайне КАДУ и Хусайне черный относятся к среднеазиатской группы сортов и являются внутривидовыми гибридами Vitis vinifera.

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