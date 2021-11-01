"Акваферма Тілігул" вже встановила рекорд України в категорії "Найбільший об'єкт" у номінації "Найбільша акваферма з вирощування креветки". Компанія одержала підтвердження рекорду від Національного реєстру рекордів України, повідомляє ВН.

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Що вирощуватимуть на "Аквафермі Тілігул"?

Основний продукт ферми – свіжі креветки. Як запевняють власники підприємства, 2022 року "Акваферма Тілігул" зможе виробляти 500-550 тонн океанських креветок. 70% вирощених морепродуктів надійде на український ринок.

Особливості підприємства

Щоб розводити тихоокеанські криветки, необхідно встановити спеціальний басейн, закупити мальків та спецкорм. Загальна площа цехів "Акваферма Тілігул" складає 6000 квадратних метрів.

Структура "Акваферми Тілігул"

інкубаторій

цех для утримання маточного стада

контейнери для вирощування поголів'я

"холодний" цех переробки

система очищення води

потужності для переробки відходів

автономна сонячна електростанція

Вода для басейнів акваферми забиратиметься з Тилігульського лиману. Вона тут максимально солона та наближена за складом до океанічної.

Ціна питання

Коштує проект "Акваферма Тілігул" – 180 мільйонів гривень та розрахований на 4 роки. Інвестиції – приватні кошти. До 2022 року тут планується провести чотири черги будівництва.

У результаті, крім ферми, тут планують запустити:

потужності для вирощування океанської риби

освітній центр з підготовки фахівців для акваферм

міжнародний науково-дослідний центр

Також тут планують консультувати та супроводжувати малий та середній бізнес. Це має збільшити кількість підприємств в Україні, які вирощуватимуть креветки.

На підприємстві створять 200 робочих місць, 180 з яких займатимуть місцеві. Для навчання нових працівників залучать фахівців із США.

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