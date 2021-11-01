"Акваферма Тилигул" уже установила рекорд Украины в категории "Самый большой объект" в номинации "Самая большая акваферма по выращиванию креветки". Компания получила подтверждение рекорда от Национального реестра рекордов Украины, пишет ВН.

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Что будут вырщивать "Акваферме Тилигул"?

Основной продукт фермы – свежие креветки. Как уверяют владельцы предприятия, в 2022 году "Акваферма Тилигул" сможет производить 500-550 тонн океанских креветок. 70% выращенных морепродуктов будет предназначено для украинского рынка.

Особенности предприятия

Чтобы разводить тихоокеанские криветки, необходимо установить специальный бассейн, закупить малька и спецкорм. Общая площадь цехов "Акваферма Тилигул" составляет 6 000 квадратных метров.

Структура "Аквафермы Тилигул"

инкубаторий

цех для содержания маточного стада

контейнеры для выращивания поголовья

"холодный" цех переработки

система очистки воды

мощности для переработки отходов

автономная солнечная электростанция

Вода для бассейнов аквафермы будет забираться из Тилигульского лимана. Она здесь максимально соленая и приближена по составу к океанической.

Цена вопроса

Стоит проект "Акваферма Тилигул" – 180 миллионов гривен и рассчитан на 4 года. Инвестиции – частные средства. До 2022 года здесь планируется провести четыре очереди строительства.

В итоге, кроме фермы, здесь планируют запустить:

мощности для выращивания океанической рыбы

образовательный центр по подготовке специалистов для акваферм

международный научно-исследовательский центр

Также здесь планируют консультировать и сопровождать малый и средний бизнес. Это должно увеличить количество предприятий в Украине, которые будут выращивать креветки.

На предприятии создадут 200 рабочих мест, 180 из которых будут занимать местные жители. Для обучения новых работников привлекут специалистов из США.

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