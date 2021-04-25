Монтероза став одним з небагатьох сортів томатів, який споживачі відзначили за цілорічний якісний вигляд та насичений смак. Понад 80% споживачів оцінили Монтерозу як сорт вищого ґатунку.

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Завдяки своєму трав’янистому, солодко-фруктовому смаку Monterosa повертає смак томатів минулого часу і є ідеальним інгредієнтом для страв, де переважають делікатність і простота натуральних інгредієнтів. Однак їм не бракує властивостей помідорів, які найбільше збагачують середземноморський раціон, – розповіли організатори.

Semillas Fitó пропонує Монтерозу виключно спеціалізованим виробникам, які виробляють свою продукцію як за звичайними методами, так і за методами органічного землеробства в ряді країн Європи, Америки, Азії та Австралії.

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