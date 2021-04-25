Монтероза стал одним из немногих сортов томатов, который потребители отметили за круглогодичный качественный вид и насыщенный вкус. Более 80% потребителей оценили Монтерозу как сорт высшего сорта.

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Благодаря травянистому, сладко-фруктовыму вкусу Monterosa возвращает вкус томатов прошедшего времени и является идеальным ингредиентом для блюд, где преобладают деликатность и простота натуральных ингредиентов. Однако им хватает свойств помидоров, что наиболее обогащают средиземноморский рацион, – рассказали организаторы.

Semillas Fitó предлагает Монтерозу исключительно специализированным производителям, которые производят свою продукцию как по обычным методам, так и по методам органического земледелия в ряде стран Европы, Америки, Азии и Австралии.

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