Не цікавий колорадам: який сорт картоплі не їдять шкідливі жуки

Колорадські жуки – одна з найбільших небезпек для урожаю картоплі. Але виявляється, що це стосується далеко не всіх сортів.

Сорт, що не боїться колорадів

Як стверджують науковці, український сорт картоплі "Щедрик" відлякує колорадських жуків. Вони переконані, що виведення сорту можна прирівняти до "створення вівці, яка не боїться вовка.

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У генеалогії "Щедрика" 5 диких сортів, які є далеко не найбільш улюбленим делікатесом жука. Спочатку колоради звертають увагу на баклажани, потім – на томати та картоплю, а в разі безвиході можуть напасти на перець.

У цьому ланцюжку сорт картоплі "Щедрик" перебуває останнім, тобто жук може їсти його лише при повному голодуванні. Цей фактор грає на користь сорту та дає хороші шанси на гарний урожай.