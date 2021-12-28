Неочікувана стабільність: ціни на молоко не ростуть попри прогнози

Раніше фахівці прогнозували, що ціна молока буде невпинно зростати. Але останній моніторинг показав стабільність вартості молока.

Ціна сирого молока стабільна

Наразі середня ціна сирого молока не міняється – 11 гривень за літр сорту екстра. За нижчі сорти треба заплатити 10,4 – 10,8 гривні за літр.

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Експерти відзначили, що подекуди ціни вже виросли, але випадки поодинокі та не мають впливу на загальну картину. Вони виникли через локальний дефіцит сировини.

Фахівці прогнозують, що в перший місяць 2022 року ситуація не повинна змінитися. Основні фактори, які матимуть визначальний вплив на ціну молока – ступінь дефіциту сировини та попит на молочну продукцію.