Цена сырого молока стабильна

Пока средняя цена сырого молока не меняется – 11 гривен за литр сорта экстра. За более низкие сорта нужно заплатить 10,4 – 10,8 гривны за литр.

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Эксперты отметили, что кое-где цены уже выросли, но случаи единичны и не влияют на общую картину. Они возникли из-за локального дефицита сырья.

Специалисты прогнозируют, что в первый месяц 2022 ситуация не должна измениться. Основные факторы, которые будут оказывать определяющее влияние на цену молока – степень дефицита сырья и спрос на молочную продукцию.