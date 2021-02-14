Період найбільших морозів вже минув, але на швидкий прихід весни очікувати не варто.

Як розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, вже незабаром в Україну прийде істотне потепління.

Цікаво Екзотика поруч: подружжя з Тернопільщини вирощує незвичну продукцію

Друга половина лютого буде абсолютно протилежною тому, що ми бачимо зараз. Різко, дуже швидко підвищиться температура повітря після 20 числа. Приблизно як сталося в січні: було -20, потім +7 градусів. Але все ж таки зима закінчиться у свої терміни, – повідомила вона.

Окрім того, важливий температурний показник – досягнення середньодобової температури 0 градусів (“нестійкий нуль”) – прийде приблизно 20-го числа.

Після періоду потепління варто очікувати похолодання, але не такого сильного, як ми спостерігали нещодавно.

Березень не покаже високого тепла, але температура буде підвищуватися кожного дня, великих перепадів не буде.

Раніше повідомлялося, що через мороз і відсутність снігового покриву на Одещині може постраждати урожай озимих. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Одещина ризикує залишитися без врожаю".