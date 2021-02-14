Период крупнейших морозов уже прошел, но скорого прихода весны ждать не стоит.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, уже скоро в Украину придет существенное потепление.

Интересно Экзотика рядом: супруги с Тернопольщины выращивают необычную продукцию

Вторая половина февраля будет абсолютной противоположностью тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как произошло в январе: было 20, потом +7 градусов. Но все же зима закончится в свои сроки, – сообщила она.

Кроме того, важный температурный показатель – достижение среднесуточной температуры 0 градусов ("неустойчивый ноль") – придется примерно на 20-е число.

После периода потепления стоит ожидать похолодания, но не такого сильного, как мы наблюдали недавно.

Март не покажет высокого тепла, но температура будет повышаться каждый день, больших перепадов не будет.

Ранее сообщалось, что из-за мороза и отсутствия снежного покрова в Одесской области может пострадать урожай озимых. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Одесская область рискует остаться без урожая".