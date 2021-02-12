Одещина ризикує залишитися без врожаю
Озимим культурам, посіяних на Одещині, загрожують різкі похолодання, які прогнозують вже у найближчі дні.
Джерело:Ukrainian Bessarabia
Попри снігопади на полях Одещини майже немає снігу. Якщо прогноз синоптиків про 15-16 градусів морозу здійсниться, то холод може завдати серйозної шкоди урожаю озимих.
До теми Ціни на український ячмінь побили історичний рекорд
Найбільше ризикують постраждати посіви ячменю, а от пшениця може пережити заморозки трішки краще.
Також повідомляється, що раніше сніг на полях утримували лісопосадки, які з часів здобуття Україною незалежності місцеве населення значно вирубало через здорожчання вугілля, газу та інших опалювальних матеріалів.
Зазначимо, що в Україні площі озимих зернових під урожай-2021 скоротилися на 400 тисяч гектарів.
Поділитися новиною