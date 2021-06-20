Неймовірні втрати: урожай черешні в Україні буде невеликим

Виробники черешні заявляють про великі втрати урожаю. Покупцям варто поспішити, адже якісної черешні цього року на ринку буде не надто багато.

Внаслідок несприятливих погодніх умов українські виробники черешні зазнали великих збитків.

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Як розповіла керівник служби комунікацій асоціації "Ягідництво України" Тетяна Смірнова, дехто втратив понад половину врожаю.

Втрати вже коливаються від 20% врожаю до 80%. Тієї черешні, яка буде якісною, буде небагато і ціна на неї буде триматися доволі високою, — сказала вона.

До такої ситуації призвели весняні заморозки, а також дощі, які останніми тижнями накрили південь України, зокрема, Мелітополь, який є регіоном-лідером з виробництва черешні. Ягода втрачає товарний вигляд через надлишок вологи. Також повідомляється, що ситуація з кожним днем погіршується.

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