Італійська компанія II Castello була заснована на початку 80-х років підприємцем Біаджо Консолі. Зараз це підприємство розміром у 230 гектарів.

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10 гектарів компанія виділила органічному винограду, який вирощують у теплицях. Загалом це сучасний виноробний завод, який покриває потреби як італійського, так і інших ринків.

В компанії стверджують, що саме вони виростили перший органічний винорад в Європі, та готові надати усі сертифікати, які відповідають міжнародним нормам та стандартам.

Українські аграрії захопилися новою рослиною. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні набуває популярності "родичка" обліпихи".