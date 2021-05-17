Итальянская компания II Castello была основана в начале 80-х годов предпринимателем Биаджи Консоли. Сейчас это предприятие в размере 230 гектаров.

Интересно Непрерывный рост: какие продукты больше всего подорожали в этом году

10 гектаров компания выделила органическому винограду, который выращивают в теплицах. В целом это современный винодельческий завод, который покрывает потребности как итальянского, так и других рынков.

В компании утверждают, что именно они вырастили первый органический винорад в Европе, и готовы предоставить все сертификаты, соответствующие международным нормам и стандартам.

Украинские аграрии увлеклись новым растением. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине приобретает популярность "родственница" облепихи".