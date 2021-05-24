Нові гібриди озимого ріпаку як запорука високого врожаю

Українські аграрії цьогоріч знову робитимуть вагому ставку на ріпак. Ця культура хоч і досить вибаглива у вирощуванні та все ж дає високі врожаї і залишається інвестиційно привабливою.

Практично всі посівні площі ріпаку в Україні – до 95% і більше – займає озимий ріпак. Бо наші кліматичні умови є оптимальними саме для його виробництва, а він порівняно з ярим має вищу врожайність і більший на 2-4% вміст олії в насінні.

Про велику зацікавленість аграріїв України в озимому ріпаку свідчить той факт, що за останні 5 років його площі виросли більше, ніж утричі.

Посівні площі озимого ріпаку в Україні: 2016-2020 роки

(тисячі гектарів)

2016 – 634

2017 – 860

2018 – 994

2019 – 1275

2020 – 1279

За такої динаміки цілком логічно, що в Україні стабільно зростають обсяги виробництва ріпаку. Так, у 2019/20 маркетинговому році, попри несприятливі погодні умови, було зібрано рекордний урожай – близько 3,3 мільйона тонн. Але причина росту не лише в збільшенні посівної площі. Вітчизняні аграрії щороку покращують і середню врожайність ріпаку. З 2000-го вона піднялася більше, ніж утричі – від 8,5 центнерів з гектару до 26 центнерів у 2020-му.

Втім, потенціал для підвищення врожайності ще є – і дуже великий. Мова йде про використання якісного посівного матеріалу, а саме – про гібриди озимого ріпаку. Зокрема такі, як ІНВ1170 та ІНВ1188, що є новинками в насіннєвому портфоліо компанії BASF.



Гібриди озимого ріпаку ІНВ1170 та ІНВ1188

Вибір гібридів

Важливі критерії підбору гібридів:

Технічне забезпечення господарства та особливості зони вирощування ріпаку

Потенційна врожайність гібрида

Стійкість до стресових погодних умов: зимостійкість, посухостійкість

Стійкість до хвороб і шкідників

Стійкість до вилягання та осипання

Строки сівби та осінньо-весняні темпи росту й відновлення вегетації

Найкращий вибір для вдалого врожаю

Поява на ринку нових сучасних гібридів з високим потенціалом продуктивності, безумовно, сприятиме підвищенню врожайності ріпаку. Але під час прийняття рішення щодо сівби цієї культури треба звертати особливу увагу на вибір гібриду, аби він мав необхідні параметри та якість.



Урожайність гібрида ІНВ1170

Переваги гібрида

Новий гібрид з високими показниками врожайності

Висока придатність до вирощування на різних типах ґрунтів та за різного обробітку ґрунту

Стійкість до фомозу завдяки наявності гена Rlm7

Толерантність до вертицильозу

Висока стійкість до розтріскування стручків та до вилягання

Стійкість до розстріскування стручків

Надійний результат в умовах стресу



Урожайність гібрида ІНВ1188

Переваги гібрида

Новий гібрид з високою стресостійкістю до погодних умов

Стабільні показники врожайності

Стійкість до фомозу завдяки наявності гена Rlm7

Гарна толерантність до вертицильозу

Висока стійкість до вилягання

Стійкість до розтріскування стручків

Ріпак і попередники

Ще один важливий момент – вибір попередника під час планування сівозміни, що має важливе значення для отримання високих і сталих урожаїв насіння ріпаку. Особливу увагу тут треба приділити періоду, за який ріпак повертається на попереднє місце. На тому самому полі ріпак рекомендовано висівати не раніше як через 4–5 років. (Це насамперед продиктовано фіто санітарними нормами.)

Озимий ріпак висівають переважно після озимих зернових культур. Також високих показників можна досягти, висіваючи ріпак після картоплі, кормових, зернобобових і бобових культур.



Система захисту озимого ріпаку

Підготовка і обробіток ґрунту під ріпак

Підготовка ґрунту під ріпак залежить, у першу чергу, від ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування, рівня технічного забезпечення господарства і попередників.

Зимо- та морозостійкість, відновлювальна здатність, стійкість до стресових умов і врожайність ріпаку значною мірою залежать від формування кореневої системи рослин. Тому обробіток ґрунту відіграє важливе значення для формування кореневої системи та для успішного перебігу всіх ростових процесів упродовж вегетації рослин.

Основний обробіток проводять на глибину до 30 см, залежно від попередника. Передпосівний роблять через 20–25 днів. Оптимально підготовлений до посіву ґрунт має бути добре вирівняним, подрібненим на глибину до 6 см, з якісно сформованим насіннєвим ложем і помірно ущільненим ґрунтом глибших шарів.

Детальна інформація про– на офіційному сайті BASF.