Новий рекорд: світове виробництво пшениці продовжує зростати

Джерело:USDA
Пшениця продовжує підкорювати нові вершини.
Світовий прогноз на пшеницю на 2020/2021 року передбачає збільшення споживання, експорту та зменшення запасів.
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Згідно з даними за лютий, прогноз попиту та пропозиції на пшеницю у США на 2020/2021 рік в основному не змінюються, але є компенсаційні зміни у структурі експорту та імпорту.
Поставки збільшені до 1077,1 мільйонів тонн, а світове виробництво – до рекордних 776,8 мільйонів тонн.
Також підвищився прогноз світового експорту пшениці – до 197,69 мільйонів тонн. Експорт зерна зросте за рахунок таких країн: