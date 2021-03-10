Новий рекорд: світове виробництво пшениці продовжує зростати

Пшениця продовжує підкорювати нові вершини.

Світовий прогноз на пшеницю на 2020/2021 року передбачає збільшення споживання, експорту та зменшення запасів.

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Згідно з даними за лютий, прогноз попиту та пропозиції на пшеницю у США на 2020/2021 рік в основному не змінюються, але є компенсаційні зміни у структурі експорту та імпорту.

Поставки збільшені до 1077,1 мільйонів тонн, а світове виробництво – до рекордних 776,8 мільйонів тонн.

Також підвищився прогноз світового експорту пшениці – до 197,69 мільйонів тонн. Експорт зерна зросте за рахунок таких країн:

Австралії – з 20 до 22 мільйонів тонн;

Канади – з 26,5 до 27 мільйонів тонн;

Нігерії – з 0,4 до 0,5 мільйонів тонн;

Індії – з 1,8 до 2 мільйонів тонн;

Казахстану – з 7,3 до 7,5 мільйонів тонн.

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