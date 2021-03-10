Пшеница продолжает покорять новые вершины.

Мировой прогноз на пшеницу на 2020/2021 год предусматривает увеличение потребления, экспорта и уменьшения запасов.

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Согласно данными за февраль, прогноз спроса и предложения на пшеницу в США на 2020/2021 год в основном не меняется, но есть компенсационные изменения в структуре экспорта и импорта.

Поставки увеличены до 1077,1 миллионов тонн, а мировое производство – до рекордных 776,8 миллионов тонн.

Также повысился прогноз мирового экспорта пшеницы – до 197,69 миллионов тонн. Экспорт зерна возрастет за счет таких стран:

Австралии – с 20 до 22 миллионов тонн;

Канады – с 26,5 до 27 миллионов тонн;

Нигерии – с 0,4 до 0,5 миллионов тонн;

Индии – с 1,8 до 2 миллионов тонн;

Казахстана – с 7,3 до 7,5 миллионов тонн.

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