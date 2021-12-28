Новий рекорд: ціна ріпаку знову зросла

Виробникам ріпаку є чому радіти. Його ціна зростає з кожним днем, тенденцію підтримують усі біржі.

Нові рекорди ріпаку

На паризькій біржі Euronext ціни на ріпак цього тижня оновили рекорд. Лютневі ф'ючерси котирувалися по 857 доларів за тонну.

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Лише впродовж грудня ціна ріпаку виросла на 14%. Причина – зростання дефіциту пропозицій та ріст ціни на ріпакову олію.

Оскільки газ у Європі сильно подорожчав, суттєво зріс і попит на біопаливо. Це також штовхає ціни на ріпак догори.

Експерти зазначають, що новий рекорд – далеко не межа для цін ріпаку. Передумов для здешевшання газу немає, тому є висока ймовірність того, що рекорд оновиться вже найближчим часом.