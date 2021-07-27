Новий рекорд: цього року урожай зерна буде високим

Дані про врожайність у південних областях доволі оптимістичні. У поєднанні зі звичним більш високим урожаєм у Центральній Україні аграрії можуть розраховувати на новий рекорд.

На даний момент темпи збирання на 31% поступаються минулорічним показникам, але врожайність краща на 14%.

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З 22% площ в Україні намолочено 14,1 мільйона тонн зернових та зернобобових культур з середньою врожайністю 4,18 тонн/гектар.

За оцінками USDA, цього року врожай зерна в Україні виросте на 15% – до 30 мільйонів тонн. Якщо врожайність в східних областях також буде на хорошому рівні, то загальний показник може перевищити усі прогнози.

Також вже зараз можна сказати, що виробництво ячменю буде на 13% вищим, ніж торік, та сягне 10 – 10,5 мільйонів тонн.

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