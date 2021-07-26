Рибні ресурси у дельті Дунаю можуть постраждати через появу небезпечного хижака – африканського сома. Ця риба пожирає всіх риб, популяція яких помітно скоротиться. Особливо постраждають мальки осетрових.

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Щоб врятувати ситуацію, потрібні термінові заходи. Місцеві рибалки також розповідають, що ловили сома, що непритаманно для цього району.

Ясно, що це не наша риба. Вона пересувається по суші за допомогою передніх плавників. В останні дні ми зловили багато таких риб. Швидше за все, вони потрапили в річку з рибних господарств, – роповіли вони.

Африканський сом (Клара) зустрічається в Африці, на Близькому Сході і в Південно-Східній Азії. За формою тіла нагадує сірого сома і вугра. Цей вид всеїдний, харчується водяними жуками, молюсками, рибою, рослинною їжею. В природних умовах є головним хижаком.

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