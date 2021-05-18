На рынки начала поступать продукция нового урожая. Молодая капуста подешевела настолько, что сравнялась с ценовым показателем прошлогодней продукции.

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Также подешевели ранние морковь, свекла и лук. Снижается также цена на пекинскую капусту, кабачки и редис. Производители тепличных овощей в борьбе за покупателей также снизили цены.

Зелень в ключевых позициях также стала дешевле, немного подорожали лишь руккола и петрушка.

С фруктами и ягодами ситуация противоположная – продавцы клубники несмотря на рост предложения все равно повысили цены.

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