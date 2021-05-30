Вченим з Данії вдалося виявити здатність бджіл утримувати крихітні частинки мікропластику на волохатих ніжках та тілі, що забезпечує очищення повітря.

Цікаво Ґрунтовний підхід: чому деградує земля і як її рятувати

До бджіл "прилипає" 13 різних синтетичних полімерів. У ході дослідження бджіл заморожували, мили та витирали, щоб видалити частинки. Потім, за допомогою мікроскопа та інфрачервоного світла, частинки сортували за розміром, формою та типом матеріалу. П’ятнадцять відсотків становив мікропластик.

Таким чином, медоносні бджоли можуть стати біоіндикатором для присутності мікропластику в навколишньому середовищі.

Фотографу вдалося зробити неймовірні фотографії бджіл з близької відстані. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Оператор дикої природи зробив деталізовані портрети бджіл: неймовірні фото".