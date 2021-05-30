Ученым из Дании удалось обнаружить способность пчел содержать крошечные частицы микропластика на мохнатых ножках и теле, что обеспечивает очистку воздуха.

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К пчелам "прилипает" 13 различных синтетических полимеров. В ходе исследования пчел замораживали, мыли и вытирали, чтобы удалить частицы. Затем, с помощью микроскопа и инфракрасного света, частицы сортировали по размеру, форме и типу материала. Пятнадцать процентов составил микропластик.

Таким образом, медоносные пчелы могут стать биоиндикаторами для присутствия микропластика в окружающей среде.

Фотографу удалось сделать невероятные фотографии пчел с близкого расстояния. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Оператор дикой природы сделал детализированные портреты пчел: невероятные фото".