Через зниження врожайності пшениці фермери надають перевагу інших культурам, зокрема, кукурудзі.

У всіх регіонах України простежується тенденція зменшення посівних площ пшениці, адже культура знижує врожайність. Про це повідомила менеджер з розвитку в компанії Maxigrain Олена Нероба.

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У Північному регіоні площі пшениці наразі становлять 24%, але регіон все ж виробляє 30% загального урожаю пшениці в країні, тому може суттєво впливати на ціну. Крім того, середня врожайність пшениці в регіоні трохи вища за середню в країні.

Разом з тим, середня врожайність пшениці загалом знижується.

Врожайність пшениці в Україні також поступово знижується. Середня врожайність пшениці, якою ми зараз торгуємо, близько 3,8 т/га, – зазначила Олена Нероба.

Ціна на пшеницю на біржах почала знижуватися. Про падіння цін та їх передумови читайте у матеріалі Агро 24 "Падіння цін на пшеницю: причини".