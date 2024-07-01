На ринку дефіцит оливкової олії

Західне видання повідомляє, що продажі оливкової олії почали згортатися навіть в країнах Середземномор'я. Хоча там цей інгредієнт є обов'язковим для приготування більшості страв.

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Найбільші продавці оливкової олії вказують на те, що споживачі вимушено реагують на суттєве зростання вартості і змінюють свої звички. Водночас аграрії говорять про необхідність підтримання високої вартості, оскільки значна посуха та спека призвели до значного зменшення виробництва оливкової олії в регіонах, які є традиційно найбільшими постачальниками.

Важливо! Обсяги виробництва суттєво скоротилися в Іспанії, а також в Італії і навіть Греції. На ринку спостерігається глобальний дефіцит цього продукту.

Які ще причини росту цін

За спостереженнями аналітиків видання, за останні два сезони в усьому світі було виготовлено 2,4 мільйони тонн оливкової олії, що значно менше середнього попиту на цей продукт у розмірі 3,2 мільйони тонн. За даними виробників, вперше спостерігається спад виробництва два роки поспіль.

Частково на вартість оливкової олії вплинули запроваджені деякими країнами заборони на експорт цього продукту, як це, наприклад, реалізовано в Туреччині, а також у Сирії та Марокко.

Що надалі буде з ціними оливкової олії

В більшості країн Європи вартість оливкової олії в річному вимірі зросла приблизно на 45-60% залежно від країни. Дефіцит продукту та висока вартість спричинили скорочення споживання в значних обсягах навіть в тих країнах, де використання оливкової олії є традиційним, а її вирощування та виготовлення однією з основ економіки.

В Іспанії з початку року споживачі придбали на 22% менше оливкової олії, ніж минулого року. Водночас вартість 8 доларів за літр є найвищою, яку може сприйняти ринок, тому здорожчання улюбленого кулінарного інгредієнту надалі не передбачається.