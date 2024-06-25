Тенденції цін на олію за тиждень
На минулому тижні ціни попиту на соєву та соняшникову олію з України знизилися на 20-30 доларів, до 900-920 доларів за тонну з доставкою в Польщу та Болгарію, що також пов'язано зі зниженням курсу євро відносно долара.
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Trading Economics повідомляє, що, середня ціна на соняшникову олію з доставкою покупцям за тиждень знизилася на 1% до 933 доларів за тонну (+7,2% за місяць), але дефіцит пропозицій з України підтримує котирування.
За минулий тиждень серпневі ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa в Малайзії знизилися на 1,2% до 3900 ринггітів за тонну або 828 доларів за тонну під тиском зниження темпів експорту в червні після травня.
Липневі ф'ючерси на соєву олію в Чикаго за тиждень зросли на 1% до 968 доларів за тонну (-2,4% за місяць), отримуючи підтримку від зростання цін на нафту.
У травні в Україні зріс залізничний експорт рослинної олії
- У травні обсяг експорту рослинної олії зріс на 28,7%, з 72% експорту через сухопутні шляхи.
- Укрзалізниця перевезла найбільший за останні чотири роки обсяг олії на експорт у травні.
- Ціни на соняшникову олію зростають через обмежену пропозицію, з закупівельною ціною в Україні понад 18 тисяч гривень за тонну.
- Переробні підприємства працюють з мінімальним прибутком, очікуючи на новий сезон олійних культур, з прогнозом подальшого зростання цін на соняшник.