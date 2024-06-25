Тенденції цін на олію за тиждень

На минулому тижні ціни попиту на соєву та соняшникову олію з України знизилися на 20-30 доларів, до 900-920 доларів за тонну з доставкою в Польщу та Болгарію, що також пов'язано зі зниженням курсу євро відносно долара.

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Trading Economics повідомляє, що, середня ціна на соняшникову олію з доставкою покупцям за тиждень знизилася на 1% до 933 доларів за тонну (+7,2% за місяць), але дефіцит пропозицій з України підтримує котирування.

За минулий тиждень серпневі ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa в Малайзії знизилися на 1,2% до 3900 ринггітів за тонну або 828 доларів за тонну під тиском зниження темпів експорту в червні після травня.

Важливо За даними незалежних сюрвейерів AmSpec Agri Malaysia та Intertek Testing Services, експорт малайзійських продуктів з пальмової олії за період з 1 по 20 червня впав на 8,1%-12,9% порівняно з аналогічним періодом травня. Додатковий тиск на котирування чинить зниження цін на соєву олію на біржі в Даляні на 0,99%, а на пальмову олію на 0,78% наприкінці тижня.

Липневі ф'ючерси на соєву олію в Чикаго за тиждень зросли на 1% до 968 доларів за тонну (-2,4% за місяць), отримуючи підтримку від зростання цін на нафту.

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