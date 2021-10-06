Олія зробить новий ціновий стрибок попри рекордні площі під соняшником: яка причина

Цього року українські аграрії відвели під соняшник рекордну кількість площ. Здавалося, хороший урожай та великі об'єми змусять ціну олії піти вниз.

На жаль, очікування фермерів цього року не виправдалися. Все через шкідників, які почали знищувати рослини на початку літа.

До речі BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

Об'єми нанесеної шкоди вражають: в 11 областях було знищено аж до 48% рослин. Окрім того, подекуди була виявлена гниль на рівні 5 – 20%, і вона досі розповсюджується.

Відтак, на ринку соняшнику буде дефіцит, що прямо вплине на ціну олії. Наприкінці вересня тонна сировини коштувала 18 300 – 18 700 гривень.

Окрім того, потрібно враховувати, що багато сировини та олії піде на експорт. Як зазначають екперти, всередині країни залишається лише 7% виготовленої олії.

За рік вартість олії зросла вдвічі та становить 50 – 75 гривень за пляшку. Ймовірно, до кінця року ціна зросте до 100 гривень.

Покупцям варто очікувати подорожчання багатьох груп товарів, наприклад, курятини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24