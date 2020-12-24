Українські аграрії активніше беруть землю в оренду на відкритих аукціонах.

У 2013 році було проведено лише 30 успішних відкритих аукціонів щодо оренди землі, а сьогодні площа земель, яку аграрії залучають через аукціони, зросла до 70 тисяч гектарів. Про це йдеться у звіті, виконаному на замовлення Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України.

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У 2014 році загальна кількість ділянок, які було успішно передано в оренду на аукціонах, підскочила до 340 (8.5 тисяч гектарів). Більшість аукціонів відбулася в Одеській (33.8%) та Полтавській (31.8%) областях.

Починаючи з 2015 року, ми спостерігаємо стабільне зростання площ, переданих в оренду на аукціонах, досягнувши майже 67 тисяч гектарів успішно переданих в оренду у 2018 році, – йдеться у звіті.

Аукціони набули популярності у 2019 році. Лише 4 тисячі гектарів (185 лотів на 84 аукціонах) було передано в оренду на онлайн аукціонах у 2018 році, тоді як у 2019 році ця цифра зросла до 36.5 тисяч гектарів, практично замінюючи традиційні аукціони.

За винятком кількох випадків, всі онлайн-аукціони проводилися на веб-платформі.