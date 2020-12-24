Украинские аграрии активно берут землю в аренду на открытых аукционах.

В 2013 году было проведено лишь 30 успешных открытых аукционов по аренде земли, а сегодня площадь земель, которую аграрии привлекают через аукционы, выросла до 70 тысяч гектаров. Об этом говорится в отчете, выполненному по заказу Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины.

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В 2014 году общее количество участков, которые были успешно переданы в аренду на аукционах, подскочила до 340 (8.5 тысяч гектаров). Большинство аукционов состоялось в Одесской (33.8%) и Полтавской (31.8%) областях.

Начиная с 2015 года, мы наблюдаем стабильный рост площадей, переданных в аренду на аукционах, достигнув почти 67 тысяч гектаров успешно переданных в аренду в 2018 году, – говорится в отчете.

Аукционы приобрели популярность в 2019 году. Только 4 тысячи гектаров (185 лотов на 84 аукционах) были переданы в аренду на онлайн аукционах в 2018 году, тогда как в 2019 году эта цифра выросла до 36.5 тысяч гектаров, практически заменяя традиционные аукционы.

За исключением нескольких случаев, все онлайн-аукционы проводились на веб-платформе.