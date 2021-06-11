Доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская считает, что стоимость аренды земли в Украине после открытия рынка 1 июля 2021 года не будет расти, потому что она сейчас выше, чем во многих европейских странах.

Обратите внимание! Как открытие рынка земли повлияет на арендные отношения

Средняя стоимость аренды земли в странах ЕС

(евро за гектар)

Словакия – 52 (от 32 до 75)

Латвия – 64

Эстония – 64

Литва – 105

Чехия – 120 (от 114 до 189)

Испания – 148 (от 98 до 244)

Венгрия – 173

для сравнения в Украине:

Черкасская область – от 140 до 200 (4500-6000 грн / га)

Киевская область – от 75 до 190 (2400-6000 грн / га)

Что влияет на цену аренды?

Ольга Ходаковская отметила:

Для тех, кто уверяет, что открытие рынка земли обеспечит рост уровня арендной платы в Украине:

1) сегодня она и так выше, чем во многих странах ЕС;

2) она выросла до европейского уровня и без рынка земли;

3) с приходом иностранных инвесторов аренда также вряд ли возрастет, так как платят они, как мы видим, не больше, чем выплачивает украинский фермер.

Эксперт также акцентировала внимание на том, что "на стоимость арендной платы влияют, главным образом, такие факторы как наличие конкуренции на рынке аренды – чем она выше, тем выше будет и арендная плата, а также местоположение и уровень рентного дохода, который обеспечивает данный земельный участок ".

Совет владельцам земли

Специалисты советуют владельцам земли сделать два важных шага накануне открытия рынка – позаботиться о кадастровом номере и вещных правах на участок.

Подробнее читайте в статье Агро24 "Открытие рынка земли: что нужно сделать владельцам участков накануне".