Як розповіли аграрії, схід України – це зона ризикованого землеробства. Тут не вистачає опадів, тому без рідких добрив не обійтися.

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Стартові добрива сприяють розвиту культури та не забирають вологу. Таким чином фермери можуть розраховувати на хороший урожай.

Втім, зараз митниця блокує постачання моноамонію фосфату, який є головною сировиною для добрив. Через це виробники не можуть виготовити продукцію, а фермери – провести посівну з хорошою гарантією результату.

Українці платять за вітчизняну картоплю в рази більше, ніж коштує експортний товар. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Картопля для українських покупців коштує в 5 разів дорожче, ніж для експорту".