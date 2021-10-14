Как рассказали аграрии, восток Украины – это зона рискованного земледелия. Здесь не хватает осадков, поэтому без жидких удобрений не обойтись.
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Стартовые удобрения способствуют развитую культуры и не забирают влагу. Таким образом фермеры могут рассчитывать на хороший урожай.
Впрочем, сейчас таможня блокирует поставки моноамония фосфата, который является главным сырьем для удобрений. Из-за этого производители не могут изготовить продукцию, а фермеры – провести посевную с хорошей гарантией результата.