Підприємство "Магістр лайф" працює в селищі Максима Горького Запорізької області. Воно створене 2015 року як багатопрофільне – обробляє 300 гектарів орендованої землі, а крім ожини, там вирощують вишні та зернові.

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Конкуренція і попит

На думку співвласника бізнесу і директора ТОВ Іслама Гварамадзе, "малопоширеність ожини в Україні – це і добре, і погано".

З одного боку, це знімає питання конкуренції. З іншого – попит на ожину на свіжому ринку мінімальний, – каже Гварамадзе. – Ми пробували співпрацювати з супермаркетами – це складно, розраховуються вони погано. Багато ягід не потребує й переробна галузь України.

За такої ситуації "Магістр лайф" почало працювати на закордон – причому виключно на заморозку. "Бо в Європі виробляють мало ожини, але споживають її із задоволенням", – пояснює директор ТОВ.

Задум виробників виявився правильним: торік, коли вони отримали перший повноцінний комерційний урожай, до них звернувся покупець із Молдови й одразу викупив усю ягоду.

Найближчі плани

Під ожиною маємо 17 гектарів, але найближчим часом плануємо площі подвоїти, – додає Гварамадзе. – За кілька років вирощування ми переконалися, що ожині на наших площах досить затишно, а нас влаштовує її врожайність. Наразі збираємо з гектара 10 – 12 тонн, або понад 4 кілограмів ягід із куща.

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Після збільшення площ ожини "Магістр лайф" планує купити комбайн, побудувати холодильник та почати переробку – виготовляти джеми, варення і соки.