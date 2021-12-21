Особливі помідори

Вже цього літа садівники можуть потішити себе дивовижними помідорами. Новий сорт дарує мініатюрні плоди черрі зі смаком меду.

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Томат Honeycomb краще сіяти в приміщенні за 6 – 8 тижнів до останніх весняних заморозків. Глибина сівби – 3,5 сантиметра. Ґрунт має бути вологим, температура – 23 градуси.

Ростки з'являться через 1 – 2 тижні. Коли вони проростуть, потрібно забезпечити їх великою кількістю світла. Лампочки розжарювання не підійдуть – вони будуть сильно нагріватися. Також не варто залишати світло увімкненим 24 години – темна пора теж необхідна для росту.

Що стосується добрив, то ця рослина не потребує їх у великій кількості. Саджанці потрібно підгодовувати лише на 3 – 4 тижні.