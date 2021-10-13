Цього року під озиму пшеницю українські аграрії виділили 6,6 мільйонів гектарів. Це на 9,3% більше, аніж було зафіксовано минулого року.
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На даний момент вдалося засіяти 63% відведених площ. Першою сівбу завершила Сумська область – тут посіяли 163 тисячі гектарів цієї кульутри.
Найбільше площ під озиму пшеницю виділили фермери Запорізької області – 700 тисяч гектарів.
Раніше експерти повідомляли про те, що зараз зволоження ґрунту для сівби озимих найкраще за останні п’ять років.